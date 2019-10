Gatto sale nella culla e copre con il suo pelo il neonato, cosa accade dopo è sconvolgente

Un bambino di appena un mese dormiva nella sua culletta e in casa c’era anche la mamma.

Ad un certo punto, senza che la mamma se ne accorgesse, il gatto domestico ha fatto un salto ed è entrato nella culla posizionandosi proprio addosso al bambino e coprendo il viso del piccolo con il suo corpo. Il bambino troppo piccolo per chiamare aiuto non ha neppure pianto ma è stato soffocato dal pelo dl gatto che gli ostruiva bocca e naso.

La mamma per un po’ non si è accorta di nulla ma quando si è avvicinata alla culla per controllare il suo piccolino ha visto il gatto dentro sopra di lui. A quel punto lo ha fatto andare via ma per il bambino era troppo tardi. La mamma prima ha provato a rianimarlo e poi, capendo che da sola non ce l’avrebbe fatta, ha portato il bambino in ospedale dove non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.

La vicenda è accaduta a Zlatoust, nella Russia Orientale.

La polizia ha comunque indagato sulla vicenda concludendo che effettivamente la responsabilità è stata del gatto.