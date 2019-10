Il bambino di quattro anni ha fame e la mamma gli da l’oppio a colazione, Così non sente la fame

Una mamma è stata capace di un trattamento assurdo ai danni del suo bambino di quattro anni. Il bambino, forse un po’ irrequieto e certamente vivace come tutti i bambini di quattro anni, subisce un maltrattamento atroce da parte della mamma che si è giustificata così: “Se non gli faccio mangiare l’oppio non sta tranquillo e io non posso lavorare”.

Questa scena è stata ripresa in un video e viene dall’Afghanistan.

La mamma a colazione da l’oppio al suo bambino così sta più tranquillo e non avverte la fame.

La donna, che a sua volta è dipendente da questa sostanza e probabilmente poco lucida, è convinta della sua idea e non immagina cosa possa provocare al suo bambino.

Il Dr. Mohamed Daoud Rated che coordina un centro di riabilitazione ha dichiarato così: “L’oppio è una tradizione qui, ha qualcosa di religioso” .

Purtroppo la gente lì vive curandosi con l’oppio e assumendolo per le situazioni più disparate.

A vivere di oppio sono circa un milione di persone.