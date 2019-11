La mamma capisce che la sua bambina sta poco bene ma nessuno le da retta poi accade una cosa atroce

Una donna si era resa conto che la sua bambina stava poco bene e così l’aveva portata dal medico che l’aveva rassicurata sull’ottima forma fisica della figlia.

Ma la mamma non si era convinta e, nonostante tutti gli esami davano esiti rassicuranti la mamma sapeva dentro di se che c’era qualcosa che non andava e, senza arrendersi, continuava a portare in giro per medici e ospedali la sua bambina.

E proprio questi dottori dicevano alla mamma che i problemi della bambina erano legati all’atteggiamento troppo apprensivo della mamma .

Ma la bambina nel frattempo stava sempre peggio, non mangiava e dimagriva a vista d’occhio e finalmente, dopo tantissime visite arrivano all’ospedale di Sondrio, dove i medici decidono di sottoporre la bambina ad una risonanza magnetica da dove capiscono che la piccola aveva un tumore celebrale.

Purtroppo, il tumore che aveva la bambina era rarissimo e la bambina è stata immediatamente ricoverata e operata,la bambina ora è in cura e, insieme alla mamma sta combattendo contro questa terribile malattia.