Una ragazza frequenta la scuola ed è mamma, porta in classe il suo bambino e il professore si comporta così.

Questa vicenda si è svolta a Santa Fe, in Argentina dove un professore, Paulo Tisocco insegna in una scuola frequentata anche da gente adulta. Ognuno degli alunni , proprio per l’età, a volte ha delle difficoltà a frequentare le lezioni e il professore si dimostra sempre molto comprensivo. Un giorno una ragazza, mamma di un bambino molto piccolo, non sapendo a chi lasciarlo, pur di non perdere la mattinata di lezione ha portato con se il bambino e ha chiesto al professore l’autorizzazione a tenerlo in aula. Il professore non ha avuto nulla da ridire. Ad un certo punto era evidente che il bambino iniziava ad avere sonno e allora il professore lo ha fatto sdraiare su un banco e lo ha fatto addormentare, accarezzandolo dolcemente mentre, nello stesso tempo spiegava la lezione.

Qualcuno ha girato la scena con il telefonino e ha messo il video sul web dove ha ricevuto tantissimi consensi. Il professore è stato molto apprezzato per la dolcezza e la comprensione avuta.