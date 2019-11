Matteo Salvini su sondaggi Ixè per Cartabianca “Se i sondaggi di Rai Tre, con Pd vincente in Emilia-Romagna sono come quelli in Umbria siamo a cavallo”

Un sondaggio pubblicato dall’istituto Ixè per Cartabianca mostra il centrosinistra in Emilia Romagna in netto vantaggio sul centrodestra.

Secondo il sondaggio reso noto durante la trasmissione Cartabianca Stefano Bonaccini è in testa con il 41% dei consensi con la candidata del centrodestra al 29% delle intenzioni di voto.

La pubblicazione dei sondaggi da parte di Cartabianca non è sfuggita a Salvini che ha subito replicato sulla sua seguitissima pagina Facebook: “Avete seguito CartaBianca? Grande Lucia! – esulta sul suo profilo Twitter -. E se i sondaggi di Rai Tre, con PD vincente in Emilia-Romagna, hanno pari valore di quelli che davano PD-5 Stelle vincenti in Umbria (dove la candidata Lega ha prevalso di “soli” 20 punti)… siamo a cavallo!”.

Anche le rilevazioni dell’Istituto Ixè dello scorso 19 novembre danno in netto vantaggio Stefano Bonaccini di 12 punti percentuali rispetto alla candidata del centrodestra.

Anche per quanto riguarda i partiti si registra l’avanzata del Partito Democratico che raggiunge un considerevole 34,3% in Emila contro il 30,9% della Lega.

Salvini ha fatto intendere che sondaggi Ixè portano fortuna al centrodestra e spera che ripeti la stessa situazione che ha visto trionfare in Umbria la Lega e i suoi alleati di oltre 20 punti percentuali.