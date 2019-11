Luca Telese da Lilli Gruber a Otto e Mezzo: “Salvini si veste come Bertinotti per prendere i voti in Emilia Romagna”

Matteo Salvini sta concentrando tutte le sue forze sull’Emilia Romagna, regione dove si voterà il prossimo 26 gennaio.

Il Leader della Lega sta cercando di portare sempre più consensi dalla parte del centrodestra e in particolare alla Lega per poter mettere in crisi il governo giallofucsia.

Matteo Salvini sa che un’eventuale vittoria in Emilia della candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni determinerebbe un terremoto politico nella maggioranza che potrebbe portare al voto nazionale in primavera inoltrata.

Il giornalista e conduttore Luca Telese è stato ieri ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, programma trasmesso su La7 e ha parlato della situazione politica attuale.

Il giornalista ha anche ironizzato sul recente look mostrato da Matteo Salvini durante il suo lungo tour in Emilia Romagna: “Salvini si sta ‘bertinottizzando’ nel look. Siccome ora deve prendere i voti dell’Emilia-Romagna. Ha messo da parte le divise da carabiniere e veste come Fausto Bertinotti con giacche di velluto e pantaloni di fustagno”.

Luca Telese poi ha anche attaccato il capo politico del M5S Lugi Di Maio che secondo il giornalista “ottiene in un baratto di restare leader se resta su quella linea”.