Il governatore De Luca “corteggia” la Isoardi “Si candida con me? Sarei felicissimo, è una donna splendida!”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione. Il Presidente della regione Campania ha affermato che sarebbe contentissimo se Elisa Isoardi, l’ex compagnia di Salvini si candidasse con lui.

Vicenzo De Luca ha affermato “Isoardi? È una donna splendida, la cosa non può che aumentare la mia stima”.

Il Presidente ha voluto rispondere seriamente a un video scherzoso pubblicato dalla famosa conduttrice nel quale manifestava la volontà di candidarsi a sostegno del governatore campano.

Il governatore campano poi ha anche parlato di un’altra novità interessante che potrebbe stravolgere il panorama politico, il Movimento delle Sardine: “Sostegno alla manifestazione delle sardine? Assolutamente sì, è un movimento fresco, nuovo, originale”.

Il movimento ha organizzato un flash mob a Napoli per sabato 30 novembre alle 19 in piazza del Gesù Nuovo.

Il governatore De Luca ha detto di essere rimasto “molto colpito dal richiamo ai valori umani fondamentali, credo sia stato molto sollecitato anche dalla vergogna che ha subito Liliana Segre in questi mesi, quindi c’è stata l’Italia civile che ha sentito il bisogno di scendere in piazza per affermare i valori umani fondamentali. E poi apprezzo molto questo richiamo non agli ideologismi, ma ai fatti”.