Calciomercato Inter, i tifosi del barca scaricano Arturo Vidal, il cileno vicinissimo ai nerazzurri

Un sondaggio lanciato dal “Mundo Deportivo” ha fatto capire a Arturo Vidal di non essere molto amato in casa blugrana.

Il sondaggio chiedeva ai tifosi del Barca quale giocatore tra Rakitic e Vidal dovrebbe partire a gennaio? A stravincere il sondaggio è stato proprio il cileno ex Juventus chiaramente non molto amato dai tifosi del Barcellona.

La notizia ha subito mobilitato Beppe Marotta che vorrebbe chiudere l’affare al più presto per permettere al centrocampo nerazzurro di fare il definitivo salto di qualità.

Il sogno proibito di Antonio Conte sarebbe quello di fare un centrocampo di giovani, Barella, Sensi e Gagliardini ma che avrebbe come perno il guerriero cileno.

L’Inter per vincere la concorrenza anche della Juventus non vuole badare a spese per l’acquisto del fortissimo centrocampista cileno, in grado di garantire qualità e quantità.

Il cileno ha giocato nelle file del Barcellona un anno e mezzo con risultati non esaltanti.

L’Inter si sta muovendo anche per regalare a Antonio Conte un’alternativa in attacco. Marotta sta cercando di chiudere la trattativa per portare in maglia nerazzurra uno tra Mertens e Federico Chiesa. Antonio Conte, ama i giovani e vorrebbe a tutti i costi l’arrivo della forte ala viola.