Bambino molto piccolo imbocca il nonno, i video che vorremmo sempre condividere

Questa che stiamo per raccontare non è una storia fatta di parole, qui le parole non servono perché le immagini valgono ancora di più, immensamente di più.

Si tratta solo di un video che è stato bellissimo vedere e altrettanto bello condividere.

In un mondo che va veloce, che bada poco ai sentimenti ma molto agli interessi, che ci vede tutti con lo smartphone in mano a guardare vicino verso una prospettiva limitata e non ci fa più alzare lo sguardo e guardare lontano, a chi sta peggio di noi, a chi ha bisogno di noi, a chi ci ama veramente, vedere questo bambino intento a imboccare l’anziano nonno che da solo non ce la farebbe ad alimentarsi è una balsamo per il cuore e per l’anima.

E’ un video che dura poco ma che racconta tanto di un’umanità che è davvero bella e che forse ormai riguarda solo l’universo dei bambini dove la purezza, l’incanto e le cose belle son ancora quelle autentiche.

L’amore per la famiglia, la tenerezza verso gli anziani, i gesti fatti senza aspettarsi nulla in cambio. Questa non è una notizia da dare , per far sorridere, per stupire o per informare, questa è una notizia da dare per far capire che si può ancora credere nell’umanità.