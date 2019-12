Domenica In, Elisabetta Canalis prima duetta con Tiziano Ferro, poi si commuove per il padre

Una Domenica In scoppiettante quella andata in onda su Rai 1 nel pomeriggio di ieri. Subito dopo l’intervista di Tiziano Ferro nello studio di Mara Venier ha fatto il suo ingresso una bellissima Elisabetta Canalis.

L’ex velina ha prima duettato sulle note di Sere Nere con Tiziano Ferro poi ha abbracciato il famoso cantante con il quale è legato da una profonda amicizia già da parecchi anni.

La Canalis ha ricordato anche la partecipazione di Tiziano Ferro alla sua festa di compleanno.

La showgirl sarda, da parecchi anni ha lasciato l’Italia per trasferirsi con suo marito a Los Angeles negli Stati Uniti d’America.

In primis Elisabetta Canalis ha voluto ringraziare Antonio Ricci per aver creduto il lei e per essere stata per diversi anni una delle due veline di Striscia la Notizia.

Poi ha parlato della sua famiglia e della sua preoccupazione per la madre Bruna rimasta sola dopo la morte del padre Giulio Cesare Canalis, noto medico sardo primario di Radiologia della clinica universitaria di Sassari.

La Canalis si è commossa ricordando il padre e in modo particolare ha parlato del loro rapporto. Il padre rimase molto rammaricato dopo che la figlia decise giovanissima di lasciare la Sardegna per cercare fortuna nel mondo della televisione.