Aereo decolla con le ruote che non hanno problemi ma atterra con una ruota quadrata, per gli esperti è un mistero

Un aereo della British Airways che è decollato dall’aeroporto di Hong Kong, non presentava alcun problema ma quando è atterrato all’aeroporto di Londra Heathrow aveva una ruota quadrata. Il pilota è riuscito, comunque, a fare un atterraggio perfetto ma nessuno sa spiegare come mai la ruota sia quadrata. E’ rimasto un mistero che, per fortuna non ha intaccato in alcun modo la sicurezza dei passeggeri.

Il pilota è stato bravissimo e ha effettuato l’atterraggio in tutta sicurezza ma il mistero rimane.

Gli esperti hanno avanzato un’ipotesi, cioè che quando è decollato anche se nessuno se ne era accorto aveva una ruota forata che, a contatto con l’altitudine e le basse temperature si è deformata fino ad assumere la forma quadrata.

La foto è stata anche pubblicata sul sito dell’Aviation Herald ma nessuno è stato in grado di spiegare scientificamente cosa è accaduto anche se questo evento è stato definito “curioso”.

Per il momento nessun’altro ha avanzato altre teorie sul perché della forma quadrata della ruota, quindi è stato archiviato come fatto appunto curioso