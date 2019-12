Giovane donna ha una rarissima malattia è allergica all’acqua, non può nemmeno piangere

L’orticaria acquagenica è una rara forma di orticaria provocata dal contatto con l’acqua che interessa soprattutto i giovani e limita fortemente le attività quotidiane più banali.

La vita di Katie Dell, una ragazza del Galles somiglia quasi ad un incubo ma non neanche piangere per questo dato che qualsiasi contatto con l’acqua le causa una terribile orticaria.

Del resto la sua vita è stata completamente trasformata da quando le è stata diagnosticata questa sindrome peraltro rarissima, dato che al mondo ne sono affetti soltanto 35 individui.

Ha dovuto rinunciare alla sua professione di insegnante di danza poiché il sudore le provoca dolorose eruzioni cutanee ed anche il momento inevitabile della doccia è una vera e propria tortura: tutto viene compiuto più velocemente possibile ed occorrono poi circa due ore affinchè il bruciore ed il dolore si plachi.

Inizialmente Katie aveva attribuito i suoi fastidi ad una reazione allergica scatenata dall’utilizzo di prodotti per l’igiene e la pulizia, ma anche provando altri tipi di marche diverse la situazione non migliorava.

Ora Katie ha imparato a convivere con questa patologia che ovviamente la condiziona moltissimo: prima di uscire in giornate particolarmente umide e piovose deve controllare le previsioni del tempo per non incorrere in situazioni pericolose per la sua salute.