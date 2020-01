Coppia decide di celebrare il battesimo del figlio in modo originale in riva al mare ma un’onda uccide chierichetto

La tragedia è avvenuta sulla spiaggia di Guadalupe di fronte all’Oceano Pacifico che ha letteralmente inghiottito il corpo di Benito Flores aiutante del sacerdote nella celebrazione del battesimo.

La chiesa Evangelica “Jesus Christ light of the Sky”, Gesù Cristo luce del cielo, aveva scelto di celebrare il rito del battesimo in una località suggestiva vicino al mare, proprio per richiamare la tradizione biblica, considerando come luogo ideale la riserva naturale di Santa Barbara, già utilizzata per le riprese del film “I dieci comandamenti” di Cecil b. deMille, per la sua bellezza incontaminata.

All’ingresso della riserva però un cartello mette in guardia i visitatori dalle correnti del mare imprevedibili e pericolose.

Benito Flores invece è stato travolto da un’onda anomala che improvvisamente lo ha travolto trascinando il suo corpo in mare nonostante il sacerdote tentasse disperatamente di trattenerlo a riva. Le correnti poi hanno rese vane le ricerche dell’uomo, tanto che dopo 24 ore, è stato dichiarato annegato e il suo corpo disperso in mare.

Il sacerdote è stato ovviamente oggetto di polemica per la scelta di un luogo così pericoloso piuttosto che uno specchio d’acqua tranquillo, ma in sua difesa egli ha confermato di aver celebrato spesso battesimi in quella località senza mai vivere tragedie simili.