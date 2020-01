Yasmina Rossi, splendida modella di 63 anni, svela il suo trucco per l’eterna bellezza

La nuova icona di bellezza è questa splendida donna di 63 anni che non ha nulla da invidiare alle sue colleghe che hanno un terzo della sua età.

Donne bellissime e in perfetta forma di mezz’età affollano il mondo dello spettacolo, basti pensare ad esempio a Madonna, Sharon Stone, Julia Roberts, o bellezze di casa nostra come Ornella Muti o Lorella Cuccarini, per citarne alcune.

Ma Yasmina radiosa modella che sfila ancora in passerella sfoggiando un fisico ed un incarnato perfetto, ha dei segreti di cui bisognerebbe prendere nota, non fosse altro che per provarci.

L’elisir di eterna giovinezza di questa donna che sfila da quando trentenne scopre il mondo della moda, è forse quello di continuare a lavorare incessantemente per marchi noti come Macy’s, Marks&Spencers e AT&T.

Inoltre la bellissima Yasmina ha dei trucchi di bellezza che fanno parte della routine quotidiana ai quali non rinuncia mai: ogni settimana esegue uno scrub a tutta la pelle del corpo a base di zucchero e olio di oliva, per i suoi capelli invece, trattamenti con olio di colza.

Per il suo fisico perfetto inoltre solo alimenti biologici e di provenienza controllata oltre all’esercizio fisico moderato. Provare per credere!