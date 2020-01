Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna, solo due punti dividono Borgonzoni da Bonaccini, decisivi gli ultimi giorni di campagna elettorale

Le elezioni regionali in Emilia Romagna saranno decisive per le sorti di un governo sempre più traballante. Già in aperta polemica per la revoca delle concessioni autostradali, la coalizione giallofucsia non potrà reggere lo smacco della sconfitta in una regione che per 50 anni è stata sempre governata dalla sinistra.

Matteo Salvini è in pressing. Da inizio di gennaio è partito il suo tour che toccherà 100 piazze in Emilia Romagna.

Ieri il leader della Lega è stato a Faenza dove ha avuto un’accoglienza che lascia immaginare che molti emiliani, delusi dal governo Conte bis, si stanno spostando a destra.

Secondo gli ultimi sondaggi però il centrosinistra di Bonaccini è ancora in testa in Emilia. La coalizione che sostiene l’attuale governatore emiliano si attesterebbe tra il 44-46%.

Il centrodestra che sostiene la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, invece si attesterebbe tra il 42 e il 44% delle intenzioni di voto.

Simone Benini del Movimento 5 Stelle non supererebbe l’8% dei consensi. In questi ultimi giorni sarà decisivo per i due candidati convincere gli indecisi ad andare a votare per l’uno o per l’altro schieramento.

Matteo Salvini ieri da Cesenatico ha detto che il giorno delle elezioni regionali, il 26 gennaio sarà una festa di popolo. “Perché c’è un intero Paese che vorrebbe fare quello che in democrazia sarebbe normale”.

Il Leader della Lega si è rivolto a chi lo definisce un dittatore affermando che forse è l’unico dittatore ce vuole elezioni libere in Italia.

Il tour di Salvini toccherà oggi anche Bologna dove sarà presente alla manifestazione organizzata dal Sap la ‘Befana del poliziotto’.