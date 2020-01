Le sardine verso la formazione di un partito, annunciato il loro primo congresso nazionale Le sardine verso la formazione di un partito, annunciato il loro primo congresso nazionale

Ad annunciare che entro il 26 gennaio ci sarà un congresso nazionale delle Sardine è stata la portavoce ufficiale del movimento Francesca Valentini Penotti.

L’obbiettivo è quello di strutturarsi meglio e rendere l’attività del movimento più incisiva politicamente. In pratica il Movimento delle Sardine vuole formare un nuovo partito.

Francesca Valentini Penotti non ha voluto aggiungere altro ma solo che le date del congresso saranno rese note qualche giorno prima del 26 gennaio, data in cui svolgeranno le elezioni regionali sia in Emilia Romagna che in Calabria.

I leader del movimento delle sardine si sono già incontrati per la prima volta lo scorso 15 dicembre un giorno dopo la manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma.

Prima del congresso le sardine si ritroveranno il 19 gennaio a Bologna solo qualche giorno prima delle elezioni regionali in Emilia per sostenere la candidatura di Bonaccini per il suo secondo mandato da governatore della regione.

Poi si svolgeranno altre manifestazioni in alcune altre città italiane.