Scontro a Domenica In su Amadeus, Roberto D’Agostino “Da solo al festival si sarebbe confuso con il microfono”, Mara Venier “Non ripetiamo lo stesso errore fatto con Fabrizio Frizzi”

Il dibattito a Domenica In a un certo punto si acceso sulla conduzione di Amadeus del Festival di Sanremo. Erano presenti tra gli altri ospiti anche Roberto D’Agostino che più volte ha ripetuto che secondo lui Amadeus non è in grado di condurre una kermesse musicale così importante.

Il fondatore di Dagospia ha detto che Amadeus: “Da solo al Festival si sarebbe confuso col microfono, non ci sarebbe andato da solo. Ci vuole Fiorello, qualcun altro. Serve carisma per presentare Sanremo. La qualità e o ce l’hai o non ce l’hai!”.

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier è sembrata molto seccata per il commento di Roberto D’Agostino su Amadeus.

Mara Venier ha detto che Amadeus è un bravissimo conduttore e che non bisogna ripetere l’errore fatto all’epoca con Fabrizio Frizzi: “Sono luoghi comuni, si chiama qualunquismo. Amadeus è un grande professionista e lo ha dimostrato, inoltre è amato dal pubblico. Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi, non lo ripetiamo. Fiorello? Lo chiamerei pure io, perché no? È il numero uno, che c’entra. Si tratta di un valore aggiunto”.