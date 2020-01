Il marito la tradisce e lei riesce a trarre profitto dall’infedeltà

Una donna keniota di nome Edna Mukwana, sapeva che il marito la tradiva abitualmente.

In più occasioni, infatti, l’aveva scoperto in teneri atteggiamenti inequivocabili.

Poichè la donna viveva in una situazione di estrema povertà ha pensato di girare questa totale infedeltà del marito a suo vantaggio. La donna, infatti, spesso non sapeva come dar da mangiare ai suoi figli e come vestirli e allora ha pesato di rivolgersi all’amante del marito e proporle che poteva anche tenerselo una settimana a patto che le desse 20 dollari appunto a settimana. Praticamente ha dato in fitto il marito.

La donna ha accettato di buon grado lo scambio e, a fine settimana ha dato i soldi alla moglie solo che invece che 20 dollari come era stata la richiesta ne ha dati solo 17.

La donna si è accontentata e da quel momento è riuscita a vivere un po’ meglio continuando a “dare in fitto” il marito ogni volta che l’amante glielo chiedeva.