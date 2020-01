Salvini su Giuseppe Conte “Mi fa un’immensa tristezza, sta sacrificando la sua dignità per una poltrona!”

Una lunga intervista del Premier ha agitato gli animi tra maggioranza e opposizione in particolare tra lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il leader della Lega, Matteo Salvini.

Il Premier ha parlato del caso della Nave Gregoretti: “Tutta la fase decisionale riguardante lo sbarco della Nave Gregoretti è stata gestita dall’allora ministro dell’Interno, che l’ha anche rivendicata, come attestano le dichiarazioni pubbliche dell’epoca”.

Il Premier ha scaricato qualsiasi tipo di responsabilità sul caso Gregoretti su Matteo Salvini che rischia il processo e di essere condannato per sequestro di persona, in seguito al blocco della nave Gregoretti che è stata bloccata prima dell’accesso al porto di Augusta per 4 giorni con a bordo 131 migranti.

Il Premier Conte precisa: “Peraltro la vicenda risale al luglio 2019, quando era già in vigore il cosiddetto decreto Sicurezza-bis fortemente voluto dal ministro Salvini proprio allo scopo di rafforzare la competenza del Viminale”. Poi, il presidente del Consiglio si è ulteriormente chiamato fuori: “Le mie posizioni sul punto, formali e informali, sono tutte documentate e non è mia abitudine sottrarmi alle responsabilità. Se però devo rispondere della specifica decisione riguardante lo sbarco di una nostra nave in un nostro porto, non posso affermare di essere stato coinvolto se questo non è avvenuto…”.

Subito dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte c’è stata la replica di Matteo Salvini avvenuta dal comizio a Borgo Val di Taro in provincia di Parma.

Il leader della Lega ha così replicato: “Il presidente del Consiglio, un pò distratto, ha detto che quando io bloccavo gli sbarchi lui non ne sapeva niente. A me la gente che perde l’onore dà un’immensa tristezza. La gente che sacrifica la sua dignità per salvare la poltrona mi fa un’immensa tristezza”.