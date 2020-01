Una donna annuncia su facebook che picchierà la prossima mamma che vedrà allatterà in pubblico e anche il suo bambino

Sui social ormai si legge davvero di tutto e, poiché non si sa mai se quello che uno scrive è quello che pensa davvero o meno, è meglio non abbassare mai la guardia.

Come non mai nel caso che stiamo per raccontare.

Una donna americana , Carly Clark ha scritto un post appunto su facebook nel quale si legge così: “La prossima volta che vedrò una donna allattare in pubblico davanti ai miei figli, le farò un occhio nero. Le consiglio di spostare il bambino, perché ho intenzione di colpire anche lui”.

Questa donna, che ci auguriamo non metterà mai in pratica ciò che ha minacciato, lavorava in un negozio di animali come responsabile.

Il negozio è stato sommerso di messaggi tanto che il datore di lavoro, dopo aver preso nettamente le distanze da quella dichiarazione, ha licenziato la donna.

Un episodio gravissimo che rischia anche di essere emulato.

La donna, impossibile da non sottolineare, è mamma di due bambini.