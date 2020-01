Il fidanzato la tradisce per la seconda volta e la sua vendetta è veramente geniale

Una ragazza, Georgia Jackson, aveva perdonato, pur con molte difficoltà, il suo fidanzato, Josh Maddock dopo che aveva scoperto di essere stata tradita.

Il fidanzato le aveva giurato che non sarebbe mai più accaduto e lei, innamorata e volendo ancora credere a quella storia d’amore per lei così importante, lo aveva perdonato.

Lo aveva così tanto perdonato che aspettava un figlio da lui ed era al settimo cielo.

Mentre era in attesa, però, ha scoperto di essere stata tradita per la seconda volta.

A quel punto, Georgia non è più stata in grado di perdonare e ha solo pensato a come vendicarsi. La pima cosa che le è venuta in mente è stata quella di vendere la Xbox del fidanzato a cui lui teneva tantissimo.

Ha messo un annuncio su e-bay e l’ha venduta a 3 dollari.

Chiaramente non ci ha messo un attimo a venderla e ha spiegato di averlo fatto per umiliarlo come lui aveva umiliato lei con il secondo tradimento ancor più che lei era in dolce attesa.

I due si sono lasciati.