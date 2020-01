Giorgia Meloni da Floris a DiMartedì “il Pd sta festeggiando come se avesse vinto il campionato, a noi 8 regioni su 9”

Una Giorgia Meloni in splendida forma quella che si è presentata ieri sera a DiMartedì da Giovanni Floris. La leader di Fratelli d’Italia, forte del consenso che hanno espresso gli emiliani e forte anche dei sondaggi, l’ultimo da il suo partito all’11,5% dei consensi, ha attaccato duramente il Pd usando una metafora calcistica.

Secondo la Meloni il Pd ha segnato un gol su 9 (fino ad ora ci sono state 9 regioni dove si è votate e ben 8 sono ora governate dal centrodestra) e pensa di aver vinto il campionato…

Ecco cosa ha detto la Meloni: “Non ci sono più le roccaforti. La sinistra è più in difficoltà di noi e oggi festeggiano come se avessero vinto il campionato eppure su 9 regioni ne hanno perse 8. Una squadra di calcio che prende 9 gol e ne fa 1, non esulta come se avesse vinto il campionato”.

Poi il discorso si fa più serio: “Dire che l’Emilia non ha risposto è eccessivo: certo avrei voluto vincere e non ho negato sin dall’inizio che lì giocavamo per vincere, ma è già una vittoria il fatto che una contesa ci fosse, perché fino a un anno fa il centrodestra non era competitivo”.