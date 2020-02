Formula proposta di matrimonio sott’acqua ma il momento più romantico si trasforma in tragedia

Una proposta di matrimonio che doveva essere per forza originale. Così Steven Weber, un brillante giovane della Louisiana stato degli Stati Uniti d’America, ha cercato di stupire la sua ragazza, Kenesha Antoine.

I due avevano organizzato un viaggio romantico in uno dei posti più belli al mondo, all’isola di Pemba in Tanzania.

Steven aveva pensato di proporre alla sua splendida ragazza di sposarlo in un modo molto originale e così ha fatto.

I due alloggiavano in un bungalow sul bellissimo Oceano e con una finestra sottomarina. Il ragazzo ha indossato pinne e boccaglio e si immerso nelle acque dell’oceano con una lettera con su scritte delle frasi d’amore per la sua ragazza e con due anelli per la proposta di matrimonio in una bustina di cellophane.

Ma da quelle acque purtroppo Steven non è più risalito. Il ragazzo è morto annegato a darne la notizia è stata la sua stessa compagna.

La ragazza non è riuscita a dare una risposta alla proposta di matrimonio ma ha voluto farlo con un post sui social: “Non sei mai uscito da quelle profondità, quindi non hai mai potuto sentire la mia risposta: “Sì! Sì! Un milione di volte, sì, ti sposo!!”.