Vince 123 milioni e dice: «Aiuterò i più bisognosi, voglio che sia un buon Natale per tutti»

Un uomo di 42 anni, Steve Thomson, inglese di Selsey ha giocato alla lotteria e ha vinto 123 milioni di euro.

L’uomo, che è sempre vissuto in un modo molto semplice e senza potersi permettere grandi lussi, non si è per nulla montato la testa ma è rimasto coni piedi ben piantati per terra tanto da dichiarare così: “non voglio tenere tutto per me …Quello che abbiamo vinto è anche troppo per la nostra famiglia, ho deciso che saremo generosi: vogliamo aiutare i nostri parenti e i nostri amici, ma anche tante persone che in questo momento si trovano in difficoltà. Vogliamo che sia un buon Natale per tutti, non solo per noi».

Parole bellissime e rare che fanno capire quanto un uomo, se davvero vuole rimanere umile, trova il modo anche se la sua vita cambia da un mento all’altro. Steve, insieme alla sua famiglia, ha fatto una scelta molto rara quanto generosa e bellissima.

