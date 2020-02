Salvini replica al fotografo Oliviero Toscani “Devo sparire? Ma lui ci è ci fa?”

Un duro scontro è in atto tra il leader della Lega Matteo Salvini e il noto fotografo Oliviero Toscani. Solo qualche giorno fa il fotografo era stato immortalato in una foto, che ha provocato non poche polemiche, accanto a Mattia Santori, leader delle Sardine e Luciano Benetton.

Subito dopo la pubblicazione della foto, Oliviero Toscani, da sempre comunista, e acerrimo nemico di Matteo Salvini ha detto che presto il leader leghista sparirà per sempre.

Non solo Oliviero Toscani ha scatenato una marea di polemiche con una frase choc pronunciata sul ponte Morandi: “Noi come Fabrica con Autostrade non abbiamo proprio niente da fare… Benetton sì, ma è un azionista di una società di cui la famiglia ha il 30%, ma magari anche Lei lì a ‘Un Giorno da Pecora’ ha investito in banca e ha un’azione di Autostrade, non negli stessi termini di Benetton… Ma è come se anche Lei fosse responsabile della caduta del ponte, ma in fondo a chi interessa se casca un ponte? Smettiamola…».

Salvini ha risposto a Oliviero Toscani con un tweet: “Secondo il compagno Toscani Salvini sparirà. E se lo dice lui… Ma ci è o ci fa?”.