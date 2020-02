Ragazzo organizza una festa bellissima in onore della sua fidanzata durante la quale da un annuncio che lascia tutti di ghiaccio

Questa storia si è svolta in Venezuela.

Un ragazzo aveva dei sospetti sulla sua fidanzata, Daliana Meleán perché temeva che lo tradisse.

Dopo aver indagato e scoperto di avere ragione e che l’uomo con con cui lo tradiva era il suo migliore amico ha deciso di vendicarsi in un modo davvero plateale.

Ha organizzato una festa invitando tantissimi amici e non trascurando alcun particolare.

Durante la festa, inaspettatamente, ha preso il microfono e ha detto a tutti i presenti che aveva un annuncio molto importante da fare.

E così quando ha avuto l’attenzione di tutti i presenti ha detto così: «Oggi ho scoperto qualcosa che sapevo da tempo nella mia mente e nel mio cuore. Alberto sei il mio migliore amico da oltre 20 anni. Tu sei il padre del mio grande fratello e amico. Ma corteggiare mia moglie è una mossa codarda».

Non si sa come sia andata a finire me certamente il fidanzamento si è interrotto così come l’amicizia tra i due ragazzi.