La bambina sta male e la mamma la porta in ospedale, quando i sanitari le tolgono il pannolino non credono ai loro occhi

Una vicenda terribile quella accaduta ad una bambina di pochi giorni di vita, brasiliana.

La mamma non riusciva ad allattarla perché la bambina rifiutava di bere ed era molto fastidiosa.

La mamma, per fortuna, ha capito subito che c’era qualcosa che non andava e l’ha portata in ospedale.

Lì le hanno tolto il pannetto e hanno visto che c’era uno scorpione.

Lo scorpione aveva già punto la bambina per sette volte e, se non fosse stata per le celerità con cui la mamma l’ha portata in ospedale per la bambina non ci sarebbe stato nulla da fare.

Invece, in ospedale le hanno subito somministrato l’antidoto e la bambina si è salvata.

Questa vicenda è accaduta a Vitoria da Conquista, nel nord-est del Brasile.

La mamma Fernanda che ha 25 anni racconta così: «Ero così spaventata quando ho aperto il pannolino di Sofia e ho scoperto lo scorpione, sono stata colta dal panico perché avevo troppa paura di toglierlo, quindi sono corsa a chiedere aiuto a una guardia che ha rimosso la creatura»