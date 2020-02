Per quattordici anni soffre di un terribile dolore alla schiena poi finalmente capiscono l’incredibile causa

Una donna, per quattordici lunghi anni ha sempre sofferto di un dolore terribile alla schiena senza che nessuno riuscisse a capire quale fosse la causa e , dunque la donna non ha potuto curarsi in alcun modo ma le era rimasto solo di convivere con quel terribile dolore.

La donna, una signora di Jacksonville, in Florida, alla fine di lunghissime indagini , esami e test ha saputo dai medici il perché di quei suoi dolori così terribili.

I dottori, infatti, dopo una tac hanno visto che la donna aveva nella spina dorsale un ago che le era rimasto dentro dopo che 14 anni prima, per partorire le era stata fatta un’anestesia.

Amy Bright, questo è il nome della donna che ha capito la causa del suo dolore solo a 41 anni non ha poi tanto risolto la sua situazione perché l’ago ormai non può più essere rimosso a causa della posizione che occupa, in quanto è nella spina dorsale ma tocca anche il nervo della gamba destra e la posizione è molto rischiosa.

L’unica soluzione per la donna è convivere con gli antidolorifici e sperare di non finire prima p o poi sulla seda a rotelle.