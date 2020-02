Gli arriva un messaggio sul cellulare dal numero del papà che è morto, la mamma gli racconta cosa è accaduto

Un uomo di 37 anni, Stephen di Worcester aveva perso il padre ma sul suo cellulare aveva ancora memorizzato il numero del papà.

Un giorno ha ricevuto la notifica di un messaggio e il mittente diceva “papà” come lui aveva memorizzato sul suo cellulare il numero del padre.

L’uomo è rimasto scosso, lo ha aperto e ha letto il messaggio che diceva semplicemente “test”.

L’uomo ha raccontato così le emozioni che ha provato: «Ho ricevuto il messaggio sabato mattina presto. All’inizio ero un po’ sorpreso, ma avevo la sensazione che probabilmente fosse stato spedito da mia madre. Sono rimasto sorpreso per qualche secondo, ma non credo nei fantasmi e nell’aldilà, quindi sapevo che non era lui. Mi sentivo triste perché mi manca. Non passa giorno che non mi fermi un attimo per pensare a lui. Inizialmente è stato scioccante ricevere un messaggio da mio padre morto. Soprattutto perché è morto, quindi è impossibile ma anche perché quando era vivo dubito che avrebbe saputo come inviare un messaggio».

Subito dopo quel messaggio gli è arrivato un altro, questa volta da sua madre e il messaggio diceva così: «Sto per inviare un messaggio dal vecchio telefono di tuo padre per vedere se funziona».