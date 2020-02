Arriva un’intimazione di pagamento, importo da pagare zero euro, se non viene pagato si taglierà la luce

Una richiesta tanto assurda quanto impossibile da ottemperare.

Questa richiesta l’ha ricevuta Virginio Anselmi, sindaco di Pieve Porto Morone, vicino a Pavia che si è visto recapitare una bolletta il cui importo è pari a zero con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà con il taglio dell’energia elettrica.

E’ evidente che non è possibile in alcun modo pagare zero euro ma una famiglia sta rischiando di rimanere al buio e al freddo per questa richiesta surreale.

Certamente l’invio di questa bolletta con l’intimidazione di pagamento è frutto di un errore ma nel momento in cui è stata recapitata al destinatario il problema rimane solo il suo se non ottempera alla richiesta contenuta.

Nessuno sportello postale potrebbe mai far passare come pagata una bolletta pari a zero e, dunque, il destinatario non sa come uscirne.

Sembra troppo incredibile pensare che davvero si procederà con il taglio dell’utenza ma se così fosse certamente il sindaco potrà chiedere i danni per ciò che ne conseguerebbe.