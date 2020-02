Coronavirus, Annalisa Chirico a Giuseppe Conte “Basta con apparizioni tv e pesi le parole, così si sta bloccando l’Italia”

Sono oltre 400 i casi in Italia e il Coronavirus. Colpite diverse regioni italiane, in particolare la Lombardia con 258 casi, nove vittime e il Veneto 87 casi e 2 vittime.

Il Coronavirus, secondo gli esperti, è un virus molto contagioso che però può provocare la morte solo di persone di una certa età già con patologie gravi.

Il Coronavirus sta bloccando però l’economia italiana. Sono diverse le imprese in crisi perché mancano gli ordini o hanno dovuto chiudere perché la loro sede si trova nella zona dove è stato localizzato un focolaio.

Si spera che quanto prima la vita riprenda regolarmente. Annalisa Chirico, giornalista del Foglio ha detto che secondo lei l’azione di governo presieduto dal paese sta bloccando il paese.

La famosa giornalista con tweet ha detto che: “Non c’è un motivo scientifico per bloccare il Paese. Dobbiamo uscire dal panico collettivo, il premier Conte farebbe bene ad andare meno in tv e a soppesare le parole, con più cautela, per ridimensionare una vicenda che non giustifica il blocco della vita sociale ed economica”.