Deve prendere un aereo con la sua bambina ma la compagnia aerea glielo impedisce, il motivo è previsto dalla legge

Un uomo dell’Ohio, Rubin Swift aveva avuto la custodia della figlia appena nata e, per questo, si era precipitato in Arizona per andarsela a prendere.

Quando però doveva tornare nell’Ohio, gli hanno detto che un neonato, se non ha almeno sette giorni di vita, non può salire su un aereo.

L’uomo che era andato in Arizona solo per prendere la sua bambina ma non aveva soldi per trattenersi lì sette giorni, non sapeva come fare fino a quando, un’infermiera anziana che si era occupata della bambina dalla nascita e si era legata profondamente a lei fino a che non era arrivato il papà, ha offerto all’uomo e alla sua piccola la sua casa per i sette giorni prima della partenza.

L’uomo non credeva alle sue orecchie ed è stato ben lieto di accettate questa offerta.

E così padre e figlia sono stati a casa della dolcissima infermiera per sette giorni dopo di che sono partiti alla volta dell’Ohio con la promessa di tornare ogni tanto a trovare quella infermiera così speciale.