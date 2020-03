Emergenza Coronavirus, Lega si schiera contro il Governo “Siamo in un film horror, foto da ultimo treno Milano – Roma, i comportamenti incerti hanno l’effetto di renderci più vulnerabili al virus”

Questa volta ad attaccare il governo Conte, non è solo Matteo Salvini ma tutta la Lega. Le foto e i video che stanno girando in queste ore sui social della gente che ha preso d’assalto la stazione di Milano per cercare di prendere gli ultimi treni disponibili per il Sud d’Italia sono state definite dal partito del Carroccio “Un film horror”.

Il macroscopico errore da parte del governo di permettere che si divulgassero le misure restrittive prima che il decreto fosse approvato ha creato panico tra la gente.

La critica al governo della Lega è arrivata con una serie di tweet: “Siamo in un film horror, foto da ultimo treno Milano-Roma: persone una sull’altra. Caro governo, fate presto e date notizie certe, perché gli italiani sono preoccupati! E i comportamenti scatenati ottengono l’effetto di renderci tutti piú vulnerabili al virus”.

La Lega ha proposto immagini e foto di quello che è successo nella stazione di Porta Garibaldi la notte appena trascorsa.

L’esodo per paura viene documentato dalla Lega con un video e con il seguente post: “Milano, Porta Garibaldi: masse di persone nella tarda serata di sabato prendono d’assalto gli ultimi treni in uscita dalla Lombardia dopo la bozza di Decreto Coronavirus fatta filtrare dal Governo”.