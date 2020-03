Mancano tre giorni al matrimonio ma il suo abito da sposa è rovinato, cosa fa la futura sposa

Una donna che era in procinto di sposarsi, Amanda non era più nella pelle perché mancavano solo tre giorni al grande giorno.

Ma, purtroppo, appunto tre giorni prima il suo abito si è irrimediabilmente rovinato tanto da non poter essere più indossato.

La donna era disperata e allora a chiesto al suo miglior amico di accompagnarla in giro per negozietti di abiti già confezionati per provare a trovare uno che andasse bene, anche se le sue speranze erano davvero poche.

La donna, in compagnia del suo migliore amico che non si è affatto tirato indietro, Rick, ha iniziato a girare per negozietti fino a quando non sono entrati in un negozio che vende abiti vintage: The Way We Wore.

Questo è un negozio gestito da due persone, Nikki e Angelica che quando hanno sentito il racconto della donna disperata si sono messi subito a sua disposizione e le hanno mostrato due abiti lunghi da sogno: uno era un abito di chiffon e seta con splendidi ricami floreali, l’altro era più semplice senza alcun ricamo.

La donna che aveva trovato la soluzione, nonostante tutte le sue paure, ora doveva solo scegliere quale dei due le piaceva di più.