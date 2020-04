Coronavirus, una donna è in coda alle poste senza mascherina, il gesto bellissimo di un carabiniere

Sul profilo facebook di una ragazza di San Giovanni Rotondo, Katya Marzano è apparso un post corredato da una foto dolcissima.

Il post dice così: “Questa mattina sono uscita per necessità e mentre ero in fila davanti l’ufficio postale e un carabiniere dal cuore grande si è avvicinato a questa signora anziana chiedendo come mai non avesse la mascherina, non ho sentito la risposta causa distanza perché ero un po’ più indietro rispetto a quando ho scattato la foto, al che il carabiniere si è allontanato per tornare poco dopo qualche istante con una mascherina sigillata e la tenera signora ha chiesto se poteva aiutarla a mettergliela”.

La foto e il racconto della ragazza sono l’ennesima testimonianza della grandiosità delle forze dell’ordine.