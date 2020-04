Emergenza Covid-19, il parroco di San Marco in Lamis piange “Era un evento per ringraziare la Madonna”

Il parroco Don Matteo Ferro che ha organizzato l’evento del venerdì Santo a San Marco in Lamis dove erano presenti in piazza circa 200 persone tra cui il Sindaco, si è scusato.

Don Matteo parroco dell’Addolorata di San Marco in Lamis ha detto che l’evento era stato organizzato “per ringraziare la Madonna”.

Il parroco ha detto che: “Ora sono confuso e amareggiato e spero che passi tutto. Cerchiamo di smorzare i toni, la nostra San Marco è bella e piena di fede. Non ci aspettavamo che la gente si riversasse in strada. In precedenza, avevo già detto categoricamente no all’idea di una processione. Chi mi vuole condannare è libero di farlo, l’importante è che si sappia che è stato fatto tutto in buona fede”.