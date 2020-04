Coronavirus, Lopalco a proposito della ripartenza: “Per riapertura controllata creeremo manuale della ripartenza”

Il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force regionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di come avverrà la ripartenza : “Abbiamo tempo per prepararci, ma dobbiamo essere pronti. La riapertura deve essere controllata perché anche quando vedremo un numero di contagi pari a zero questo non vorrà dire che il virus è scomparso”.

E poi ha continuato: “Sarà difficile bloccare la circolazione delle persone dovremo essere vigili e non soltanto su ciò che accade in Puglia ma anche su ciò che accade in Italia. Nel resto del Paese, infatti, l’epidemia va ad una velocità diversa, allora, dobbiamo lavorare tenendo presente che il virus continua a essere sui nostri territori”.

E poi, a proposito della prossima estate ha detto “in uno stabilimento balneare o in un albergo, un ristorante, o in una qualsiasi altra attività commerciale la sicurezza dovrà scaturire da un’azione comune, siamo quindi già da adesso al lavoro per tracciare un percorso per minimizzare il rischio di contagio sia per gli operatori che per i cittadini”.

E poi ha concluso così: “Entro i prossimi dieci giorni un gruppo di esperti definirà le linee guida che condivideremo immediatamente con tutta la task force per fare sintesi e creare il documento finale. Distanziamento, procedure e tecnologie saranno certamente i capisaldi”.