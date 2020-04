Emergenza Covid-19, Pierluigi Bersani a La7 “Nessuno in Italia sta morendo di fame”

In un intervento a La7 al programma Dimartedì Pierluigi Bersani ex segretario del Pd ha voluto precisare la sua opinione su come vivono milioni di italiani senza lavoro da ormai più di un mese.

Il politico ha spiegato il suo personalissimo punto di vista: “In Italia non si muore di fame. Siamo chiusi in casa da un mesetto. Un miglioramento c’è ma avanza in modo talmente lento che sembra quasi che vada indietro. Dobbiamo tenere i nervi saldi, resistiamo con buona pazienza e volontà. Sento qualche demagogo che dice “non voglio morire di virus, non voglio morire neanche di fame. Si muore di virus, in Italia di fame non muore nessuno”.