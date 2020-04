Bollettino COVID-19 contagi Puglia del 22 aprile ancora incomprensibile, sono 108 i contagiati ma per la regione non tutti di oggi

Ancora incomprensibile il bollettino ufficiale della regione Puglia sui contagiati dal coronavirus di oggi. Secondo un primo dato sembrerebbe che i contagiati siano in totale 108 ma poi una dichiarazione del Prof. Lopalco, consulente per l’emergenza del governatore Emiliano, fa capire che i contagi in realtà, non sono tutti di oggi ma “spalmati dai giorni precedenti”.

Ancora una volta il numero dei contagiati di oggi è incerto…

Ecco integralmente riportato il bollettino:

“Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledi 22 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2.358 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 108 casi, così suddivisi:

28 nella Provincia di Bari; 20 nella Provincia Bat; 7 nella Provincia di Brindisi; 37 nella Provincia di Foggia; 9 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto;1 caso fuori Regione; 1 caso la cui provincia è in corso di attribuzione.

Sono stati registrati 11 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Ecco la dichiarazione del Prof. Lopalco sempre sul bollettino: “Oggi nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia sono riportati 108 nuovi casi. Questo potrebbe sembrare un dato preoccupante rispetto ai numeri dei giorni precedenti ma in realtà non lo è, perché come accaduto altre volte, questi 108 casi non sono tutti avvenuti nelle ultime 24 ore ma si sono verificati in un periodo più lungo: oggi sono stati solo caricati sul sistema. Vanno quindi ‘spalmati’ nei giorni precedenti a ieri. Per interpretare questo dato dobbiamo chiarire che non c’è un aumento di casi riferiti a un solo giorno, ma è una normale fluttuazione statistica”.