Emergenza Covid-19, Prefettura di Bari alla ricerca di strutture alberghiere per alloggiare i migranti, offerti 26,35 euro al giorno

La Prefettura di Bari ha pubblicato un bando nel quale avvisa la cittadinanza che è alla ricerca di strutture alberghiere “Da adibire a temporanei alloggi per i migranti che giungessero sul territorio della Città metropolitana di Bari in modo autonomo, per il periodo di sorveglianza sanitaria da svolgersi in raccordo con Regione Puglia e Asl».

“Ai migranti alloggiati, per il tempo della sorveglianza sanitaria, verrebbe assicurato anche il trattamento di vitto e i servizi eventualmente necessari per le persone soccorse, a spese del Ministero dell’Interno, fino ad un massimo di 26,35 euro pro capite al giorno”.

Il bando inoltre comunica che “verranno esaminate dalla Prefettura di Bari sulla base dell’idoneità delle strutture e della proposta di accoglienza alle attuali condizioni di emergenza sanitaria”.