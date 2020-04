Un 24enne è morto nella giornata di oggi a Genova. Il ragazzo da giorni aveva la febbre altissima ed era in attesa che fosse sottoposto a test per il covid-19.

Era stato il medico di famiglia a chiedere, come per prassi, il tampone per il ragazzo. A scoprire la morte del ragazzo sono stati i genitori.

I sanitari del 118 sono intervenuti in tute e in mascherina come le forze dell’ordine. Per accertare le cause della morte del ragazzo si aspetta l’autopsia e il tampone sulla salma.