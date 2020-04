Emergenza Covid-19, Lopalco responsabile task force Puglia “Convivere con il virus significa accettare casi di infezione e accettare che le persone debbano andare in ospedale per essere curate”

Il responsabile della task force in Puglia per emergenza Covid-19 ha parlato della fase 2 e della convivenza che ognuno di noi dovrà avere da ora in poi con il virus.

Secondo il prof. Lopalco: “Il problema comunicativo principale è dietro il termine: dobbiamo convivere col virus. Che significa? La gente lo ha capito? Significa accettare casi di infezione, casi che generino malattia e accettare che delle persone debbano andare in ospedale e essere curate”.

Pierluigi Lopalco chiarisce meglio la sua opinione: “Convivere con il virus significa accettare che la curva epidemica riparta e che possa eventualmente esser rimessa sotto controllo con altre misure di restrizione”.

Il Professore ha anche parlato della possibilità di partecipare a una messa: “Bisogna essere cauti, non fare un divieto tout court ma studiare bene la situazione. Si tratta, infatti, di interpretare cosa significa: perché partecipare a una messa affollata e poi andare a casa sono d’accordo che sia la stessa cosa che andare allo stadio. Ma pensare a una riapertura di chiese in cui entrano dieci persone per volta e si siedono distanziate fra loro è un’altra”.