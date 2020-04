Coronavirus Bari, Decaro sulla riapertura delle scuole: ” Chi non può stare a casa andrà a scuola, gli altri faranno didattica a distanza “

Antonio Decaro, sindaco di Bari ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’apertura delle scuole a settembre manifestando molti dubbi su un normale andamento.

Decaro, pur precisando che non ha ancora sentito il governo a questo proposito, ha, però, detto: “Chi non può stare a casa andrà a scuola, gli altri faranno didattica a distanza”

E poi ha aggiunto: “Fino a quando non ci sarà un vaccino sarà difficile che si riaprano le scuole come erano aperte prima … perchè non si riesce a tenere il distanziamento sociale”.

Decaro ha continuato: “Le aule sono fatte da 30 ragazzi. Ci sarà forse una soluzione mista. Quelli che non possono stare a casa andranno a scuola, quelli che possono stare con i genitori faranno la didattica a distanza in modo da ridurre il numero delle persone nelle aule. Non sarà facile. Dipenderà tutto dal vaccino e dall’evoluzione del virus”..