Bari, pizzaiolo fa una pizza con il volto di Checco Zalone e gliela consegna, la reazione dell’attore

Un pizzaiolo, Michele Digiglio fan dell’attore Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha avuto l’idea di fare una pizza con il volto del suo beniamino e ha deciso che gliela avrebbe consegnata.

L’ha raggiunto a Gravina dove Checco Zalone sta ultimando le riprese del suo ultimo film.

Il pizzaiolo racconta così ” Qualcuno mi incarica di fare la pizza con il suo volto, colgo la palla al volo e la realizzo. Pensavo fosse stato più semplice consegnarla, invece ho avuto un po’ di difficoltà: molto mistero su Checco, era blindato e molti mi dicevano che non si fa avvicinare, che non vuole confusione, che il set non è a Gravina, chi diceva una cosa chi l’altra. Avevo perso le speranze”.

E poi ha saputo dov’era e continua il racconto: “Sono arrivato lì, sul set, con il mio baffetto all’insù e la pizza in mano. Non appena l’ho visto, l’ho chiamato e avevo in bella mostra la pizza. Lui è rimasto sbalordito, chiedendomi come l’avessi realizzata, quanto tempo ho impiegato. Ha apprezzato così tanto l’opera, che ha voluto sapere dove fosse la pizzeria”.