Emergenza Covid-19 in Puglia, apertura anticipata per parrucchieri e estetisti a decidere sarà un comitato tecnico, l’ennesimo…

Una riunione tra rappresentanti del settore estetica e acconciatura e Michele Emiliano che è terminata con la decisione di istituire un nuovo comitato tecnico, l’ennesimo che dovrà elaborare un protocollo contenente le linee guida per la riapertura anticipata di parrucchieri e estetisti.

Le linee guida dovranno essere inviate al governo che poi dovrà prendere una decisione.

A renderlo noto è stato il coordinatore regionale di Casartigiani Stefano Castronuovo: “Verrà costituito un comitato tecnico scientifico regionale che elaborerà un protocollo con le associazioni, da inviare poi al Governo, contenente rigide linee guida per garantire la ripartenza anticipata di parrucchieri, barbieri ed estetiste in piena sicurezza, sia per gli operatori che i clienti”.

A volere l’incontro, come confermato da Castronuovo, sono stati migliaia di operatori del settore: “Un incontro fortemente voluto da migliaia di operatori del settore contrari alla decisione del Governo di ritardare ulteriormente, fino all’1 giugno, la riapertura delle loro attività. Il prolungamento del lockdown per altre cinque settimane ha infatti gettato nella totale disperazione i tanti operatori che confidavano in una ripresa del lavoro a maggio, anche in considerazione della riapertura di altri settori produttivi».