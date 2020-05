Una foto di Luca Turi scattata stamattina è molto eloquente sulla situazione a Bari.

Il lungomare è stato preso d’assalto dai runner e da tantissima gente che sembra si sia data appuntamento per farsi una passeggiata.

Sul lungomare gente in bici, grandi e piccoli, tantissimi appassionati di pesca. A Torre Quetta in molti hanno approfittato della giornata di sole per fare un po’ di jogging o per la prima tintarella.