Coronavirus Bari, oggi 8 maggio nessun distanziamento sui bus, mezzi troppo pieni, arrivano i carabinieri

Oggi i bus hanno viaggiato molto pieni e non è stato possibile mantenere il distanziamento sociale.

Per il numero 4 c’erano a bordo così tante persone che sono dovuti intervenire i carabinieri per capire cosa stesse succedendo.

Da considerare che, a causa del giorno festivo molte corse sono saltate tanto che i sindacati lo avevano previsto e avevano scritto così ai sindaco e al prefetto: “Il servizio festivo (domenicale) ha una enorme riduzione di corse, nonché un ritardo nell’orario di inizio del servizio (prime corse alle ore 07:00 – 07:30 circa e termine come ultime corse alle ore 21:00). La gente ha appena ripreso a lavorare e nella giornata di venerdì 8 maggio 2020, le attività che sono autorizzate a lavorare, non chiuderanno certamente la loro attività congiuntamente ai mercati rionali in quanto, oltre alla crisi economica in atto, la festa del Santo patrono non ci sarà”.

Ma questo appello è caduto nel vuoto.