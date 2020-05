Emergenza Covid-19, famoso virologo “I malati di adesso completamente diversi da quelli di un mese fa”

Secondo il virologo Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, il virus è molto mutato nelle ultime settimane.

Il virologo è intervenuto a Piazza Pulita da Corrado Formigli e ha spiegato che: “I malati di adesso sono completamente diversi da quelli di tre o quattro settimane fa continuano a diminuire le terapie intensive e i ricoveri nei reparti normali. Prima arrivavano nei pronto soccorso 80 persone tutte con delle difficoltà respiratorie gravi, oggi ne arrivano dieci e otto le puoi mandare a casa”.

Per lo scienziato il virus è completamente differente rispetto a quello visto nei mesi di dicembre e gennaio. Non è dato ancora comprendere se il virus è cambiato per le condizioni meteo o per altri motivi.