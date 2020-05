Scomparsa nel nulla ragazza barese di 16 anni, l’avviso di ricerca della Polizia

Di seguito la nota diramata dalla Polizia Municipale di Bari:

Come previsto dal Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, si dirama avviso di ricerca del minore DAVINO Dana, nata in Bari il 10/02/2004, domiciliata presso la struttura “TALENTI” sita in Giovinazzo (BA) alla Via Trieste n. 5, da dove volontariamente si è allontanata verso le ore 18.15 del 05/05 u.s. senza farvi più ritorno.

Note caratteristiche dalla persone scomparsa: altezza 165 cm, corporatura media, occhi marroni, capelli corti rasati neri. Indossava pantaloni ginnici di colore nero, felpa color militare e scarpe ginniche bianche. Chiunque, dalle descrizioni caratteristiche, dovesse rintracciarle è pregato di informare tempestivamente la Sala Operativa della Polizia Municipale di Bari (080/5491331) o la Polizia di Stato (113) o i Carabinieri (112). Grazie.