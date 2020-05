Coronavirus Bari, Decaro scrive a Conte: “Presidente mi deve ascoltare, servono almeno 400 milioni per aiutare i cittadini”

Il sindaco di Bari nonchè presidente Anci, Antonio Decaro insieme ad altri 31 sindaci delle città metropolitane e presidenti delle Anci regionali hanno scritto una lettera al presidente del consiglio, Giuseppe Conte per chiedere, in modo molto accorato, almeno 400 milioni per aiutare i cittadini.

Uno stralcio della lettera dice così: “Il Dl non contiene quel che serve ai Comuni e cioè ai cittadini: almeno 400 milioni per compensare la tassa sui rifiuti che non intendiamo chiedere alle attività economiche chiuse per decreto. Lei, presidente, deve ascoltarci. Non vogliamo polemiche, ma i servizi che i Comuni erogano sono fondamentali, non possono essere interrotti se non vogliamo che a un’emergenza sanitaria se ne aggiunga un’altra. Non lasceremo nulla di intentato di fronte a possibili sottovalutazioni delle richieste dei Comuni italiani”.